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Разочарование в любви: заявлено о проблемах Мирославы Карпович с мужчинами

Разочарование в любви: заявлено о проблемах Мирославы Карпович с мужчинами

Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Гехман

Анна Гехман блогер

 Дипломированный ведический астролог, медиум, человек-рентген, Мастер коррекции Васту, постоянный эксперт Пятого канала.
Вокруг Мирославы Карпович уже много месяцев не утихает шумиха. На страницах известных изданий артистку называют разлучницей, ведь, по слухам, она увела из семьи актера Павла Прилучного. Парочку не раз видели вместе. Более того, Павел уже познакомил Мирославу со своими детьми от прошлых отношений. Между тем ведический астролог Анна Гехман уверена, что Карпович вскоре разочаруется в любви.
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Луна с Кету в Весах. Управитель Весов – Венера, а это чувственные наслаждения, радость, счастье, гармония и роскошь. Это очень общительные, эмоциональные люди. И, конечно же, это люди искусства. Мирославе характерно видеть во всем красоту, она старается иметь со всеми гармоничные отношения, готова идти на компромисс ради общего спокойствия, избегает конфликтов. Такой человек старается соблюдать во всем баланс, чего бы это не касалось – отношения, работа. Она полна сомнений и нерешительности, так как чаша весов будет склонять ее то в одну, то в другую сторону.

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 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

Когда Луна находится на оси Раху-Кету, она дает искаженное восприятие действительности. У таких людей могут быть внутренние страхи, резкие перепады настроений. Но в тоже время такое положение Луны с Кету даст хорошую интуицию.

Однако Марс и Сатурн в Скорпионе в корне меняют ситуацию, добавляя ее мягкому характеру совсем не слабые качества. Когда эти две планеты-вредители находятся вместе, они будут создавать внутренний дисбаланс.

Марс – это напор, действие, энергия, инициатива, молодость, молниеносность, а Сатурн – служение, порядок, старость, медлительность, рассудительность, карма. Поэтому эти два малефика (вредителя) будут разрывать человека на части. Ему всегда будет сложно решить: действовать или подождать и немного подумать. Тут все будет зависеть от силы каждой из них. Марс будет давать человеку амбициозность, желание побеждать, а Сатурн тормозить. Человеку придется в течение всей жизни преодолевать трудности, чтобы чего-то достичь. Так же это сочетание дает проблемы в отношениях с мужчинами и отцом.

Сатурн в Скорпионе сделает человека разумным и взвешивающим все лидером. Его решения всегда продуманы, он всегда зрит в корень. Часто бывает невыносим для других, он жалит очень больно за самое слабое место. Марс в Скорпионе силен. Его напору может позавидовать любой. Но между Марсом и Сатурном всегда идет борьба. Такое сочетание дает бойцовский характер своему обладателю и это подтверждает детство Мирославы. Она была очень активным, энергичным ребенком и часто дралась со сверстниками, защищая слабых. Вот оно чувство справедливости, которым наделил ее Сатурн и бойцовские качества Марса.

Солнце, Юпитер и Венера в Водолее. Водолей – новатор, реформатор, воздушный знак, чьим управителем является Сатурн. Солнце – это эго, а Сатурн – служение другим, и для Солнца такое положение будет не очень благоприятным. Эго человека будет подавлено Сатурном. Это может выражаться в том, что человеку придется служить на благо другим, часто такие люди становятся волонтерами. Юпитер в Водолее сделает человека глубоким мыслителем. Водолей один из мистических знаков и Юпитер, попадая сюда, начинает трансформировать свою духовность, интересуясь мистикой. Мирослава видит красоту во всем необычном, реформатор-Водолей делает человека непохожим на других, он всегда будет выделяться из толпы, такие люди следят за модой, их не привлекает все то, чем интересуются остальные. У них свои взгляды на многие вещи, часто экстравагантный стиль, образ мысли и манеры вызывают непонимание со стороны окружающих. Но именно этого они и добиваются. Для творчества такой подход идеален, поэтому и роли Мирославы будут непохожие одна на другую. Экспериментировать во всем – это девиз ее жизни. И в личной жизни все тоже самое: ее будут привлекать мужчины неординарные, сильные духом и физически, и очень амбициозные. Брак может быть не один, если, конечно, Мирослава не будет работать над отношениями, чтобы сделать их гармоничными. Семья – это серьезная каждодневная работа, как над собой, так и в паре.

Меркурий в Рыбах делает человека мечтательным, часто уходящим от реальности в мир грез. У такого человека много творческих идей, он интересуется искусством, музыкой.

2021 году Мирослава будет иметь возможность приобрести новое жилье или автомобиль, и это даст ей чувство уверенности. Однако год принесет и финансовые потери и какое-то отдаление от семьи. Это может быть связано с переездом в другой город, либо в другую квартиру, если она до этого жила вместе с родителями. Одним словом в родительской семье могут произойти какие-то изменения, связанные с отдалением одного из членов семьи. А самой Мирославе год может принести разочарование в любви.

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16 февраля 2021, 04:00

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