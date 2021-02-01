Тревожные вести: что известно о состоянии актера Александра Збруева

Пресс-служба театра "Ленком" сообщила журналистам, что артист заработал простуду. В больницу Александр Збруев поехал, чтобы подстраховаться, ведь он уже не молод – 31 марта знаменитости исполнится 83 года.
В медицинском учреждении Збруева обследовали. Затем артист поехал домой, где и находится на данный момент. Речи о госпитализации Александра Викторовича нет.
Отметим, ранее в СМИ появились тревожные новости о звезде кино и сериалов. Сообщалось, что Александр Збруев доставлен в больницу с пневмонией. У артиста наблюдалась высокая температура. Знаменитости сделали КТ-обследование. По данным источников, Александр Викторович находился в состоянии средней тяжести, поэтому медики решили оставить его в стационаре.
Как писали "Дни.ру", Александр Збруев уже переболел коронавирусной инфекцией. Звезда перенесла недуг осенью 2020 года. Тогда о заражении актера сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
По словам Варшавера, в театре к Збруеву особое отношение. Пожилого артиста берегут как зеницу ока. Созданы все условия для того, чтобы актер как можно меньше контактировал с другими людьми.
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