"Титановый имплант, вылетевший позвонок": как живет пережившая серьезную операцию звезда "Маргоши"

В 2009 году на экраны вышел сериал "Маргоша". Картину очень тепло приняли зрители. Лента была выдвинута на соискание премии "ТЭФИ 2010" в пяти номинациях, а карьера исполнительницы главной роли в теленовелле Марии Берсеневой пошла в гору. После "Маргоши" актриса снялась в ряде интересных проектов, а потом пропала с экранов.
В 2016 году артистке пришлось приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем. Знаменитость перенесла операцию на позвоночнике. Если бы Мария вовремя не обратилась за медицинской помощью, то потеряла бы возможность ходить.
У артистки выросла грыжа и вылетел позвонок. Берсенева рассказывала, что медики вживили в ее позвоночник титановый имплант, шесть болтов и шесть гаек. Сейчас звезда сериала "Маргоша" на здоровье не жалуется, однако периодически проходит обследование всего организма.
Берсенева работает в театре "Шалом". Недавно знаменитость открыла магазин игрушек ручной работы. Изготовлением изделий для продажи занимается мать артистки.
У 40-летней Марии Берсеневой есть взрослый сын. Наследнику знаменитости уже 19 лет. Как писали "Дни.ру", отпрыск артистки вырос настоящим красавцем. Молодой человек занимается спортом и любит мотоциклы. Парень окончил кадетскую дипломатическую школу-интернат.