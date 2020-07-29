Сын Марии Берсеневой вырос невероятно привлекательным

Звезда сериала "Маргоша" дважды была замужем. Впервые знаменитость пошла под венец с восточным красавцем Гурамом Кофенлу. Супруг был старше Марии Берсеневой на 13 лет. После свадьбы влюбленные часто ссорились, иногда конфликты перерастали в драку. Кофенлу был несдержан, да и Берсенева не походила на покладистую жену.
Первый брак артистки продлился около года, в этом союзе знаменитость стала матерью. 12 декабря 2002 года Мария родила сына Никиту.
В личном микроблоге Берсенева показала свежее фото с подросшим отпрыском. Поклонники поразились тому, как вырос наследник актрисы. "Маша, какой у тебя сын красавец!", "Какой мужчина! Бедные девчонки…"– восхищаются теперь юношей интернет-пользовательницы.
Отметим, что Никита Берсенев тоже ведет микроблог в "Инстаграм". Судя по фото на его странице, наследник звезды сериала "Маргоша" занимается спортом, отлично плавает и любит мотоциклы. Как известно, Никита учился в кадетской дипломатической школе-интернате. В соцсетях молодого человека много кадров, на которых он позирует в форме.
Добавим, что в 2007 году Мария Берсенева сделала вторую попытку построить семью. Артистка вышла замуж за друга детства, Николая Берсенева. В 2010-м супруги развелись.
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