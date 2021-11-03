Разведенная Кабо вспылила из-за жалости окружающих: Я похожа на несчастную женщину?

Год назад актриса сменила семейный статус.

В конце 2020 года Ольга Кабо развелась со вторым мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым. Этот брак звезды сериала "Родком" продлился 11 лет. По словам актрисы, ее отношения с предпринимателем распались по довольно банальной причине – они исчерпали себя.

В свежем интервью Кабо сообщила, что после развода ее жизнь перешла на новый этап. Актриса чувствует прилив сил и готова к творческим свершениям. Ольга постоянно находится в движении, разрываясь между съемками, театром, гастролями и семьей.

После того, как новость о разводе Кабо и Разгуляева попала в СМИ, окружающие и поклонники начали жалеть актрису. Дескать, 53-летняя знаменитость осталась одна, в долгах мужа, да и еще и с сыном-школьником. Между тем сама Ольга утверждает, что довольна жизнью и счастлива.

"Разве я похожа на несчастную женщину, которая нуждается в жалости? Конечно, нет", – вспылила Ольга Кабо в ответ на сочувствие.

О новых романах звезда сериала "Родком" пока не думает. Впрочем, Ольга готова к сюрпризам от судьбы. Сейчас для Кабо важны только ее близкие: дети – Татьяна и Виктор, и пожилая мама. Все свои ресурсы актриса вкладывает в семью. Знаменитость смотрит в будущее с улыбкой и позитивом