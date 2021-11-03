Разведенная Кабо вспылила из-за жалости окружающих: Я похожа на несчастную женщину?

В конце 2020 года Ольга Кабо развелась со вторым мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым. Этот брак звезды сериала "Родком" продлился 11 лет. По словам актрисы, ее отношения с предпринимателем распались по довольно банальной причине – они исчерпали себя.
В свежем интервью Кабо сообщила, что после развода ее жизнь перешла на новый этап. Актриса чувствует прилив сил и готова к творческим свершениям. Ольга постоянно находится в движении, разрываясь между съемками, театром, гастролями и семьей.
После того, как новость о разводе Кабо и Разгуляева попала в СМИ, окружающие и поклонники начали жалеть актрису. Дескать, 53-летняя знаменитость осталась одна, в долгах мужа, да и еще и с сыном-школьником. Между тем сама Ольга утверждает, что довольна жизнью и счастлива.
"Разве я похожа на несчастную женщину, которая нуждается в жалости? Конечно, нет", – вспылила Ольга Кабо в ответ на сочувствие.
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