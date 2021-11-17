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Сериалы
Спустя 10 лет: как выглядит 18-летняя звезда "Закрытой школы" Луиза-Габриэла Бровина

Спустя 10 лет: как выглядит 18-летняя звезда "Закрытой школы" Луиза-Габриэла Бровина

Далеко не все поклонники "Закрытой школы" смогли бы узнать в повзрослевшей Луизе-Габриэле маленькую героиню сериала
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Луиза-Габриэла Бровина исполнила в популярном сериале "Закрытая школа" роль Нади Авдеевой. Восьмилетняя актриса, как и ее героиня, мгновенно полюбилась зрителям. "Закрытая школа" вышла на экраны 10 лет назад: за это время ее коллеги по сериалу, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, успели создать семью, завести двоих детей и разорваться отношения. А у Луизы-Гариэлы, которой уже исполнилось 18 лет, тоже произошли некоторые изменения в жизни.

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Бровина рано начала актерскую карьеру. Уже в шесть лет девочка исполнила свою первую роль, сыграв в сериале "Катя: Военная история". А сейчас за плечами Луизы-Габриэлы не только 35 работ в кино, но и популярный блог в "Инстаграм" и "Тик-Ток". На личный инстаграм-аккаунт девушки подписалось уже больше миллиона человек, а благодаря роликам в "Тик-Токе" она набрала почти пять миллионов подписчиков.

Несмотря на то, что Бровина давно выросла, ее внешность не изменилась кардинально. Однако далеко не все поклонники сериала смогут узнать в яркой и привлекательной девушке, в которую она превратилась, маленькую любимицу зрителей Надю Авдееву. Исполнительницу роли малютки-школьницы в уже совершеннолетней Луизе-Габриэле выдают все те же большие глаза, аккуратный носик и аппетитные щечки.


Судя по странице девушки в "Инстаграм", она любит экспериментировать со внешностью. В своем блоге Бровина публикует фото с разными прическами и в кардинально разных образах. Иногда Луиза-Габриэла предстает перед подписчиками в элегантных нарядах, но зачастую выбирает спортивный стиль в одежде.

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17 ноября 2021, 09:24 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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