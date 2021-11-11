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Уход мужа к молодой и депрессия: третий развод доконал звезду "Клона"

Уход мужа к молодой и депрессия: третий развод доконал звезду "Клона"

Актриса Нивея Мария играла второстепенного персонажа Эдну.
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Актрису Нивею Марию из Бразилии в России знают благодаря роли в сериале "Клон". В теленовелле о строптивой мусульманке Жади артистка сыграла жену ученого Альбьери, Эдну.

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Нивея как-то признавалась, что съемки в "Клоне" в буквальном смысле вернули ее к жизни. В тот период Нивея страдала от тяжелой депрессии, развившейся на фоне краха очередного брака и неуверенности в себе. По словам знаменитости, она не могла принять то, что ее молодость и красота уходят. Режиссер теленовеллы Жайме Монжардин, говорила Нивея Мария, вдохновил ее на активную работу. Актриса признает, что ее героиня Эдна не самая яркая в теленовелле, однако самая лучшая в ее карьере.

Нивея Мария трижды ходила под венец, но ни в одном из своих браков счастья не познала. Первым мужем звезды "Клона" был Ренато Мастер. На момент бракосочетания актрисе едва исполнилось 18 лет. Супруг изводил Нивею ревностью, устав от постоянных скандалов она подала на развод. Дети в этом недолгом союзе появиться не успели.

Спустя несколько месяцев после расторжения брака Нивея Мария закрутила роман с коллегой по цеху Эдсоном Франком. Артисты встретились на съемках сериала "Богиня неудачников" и практически сразу захотели связать себя узами Гименея. В 1968 году у пары появился первенец – сын Эдсон. Еще через семь лет Нивея подарила мужу дочь Вивиану.

К сожалению, появление второго ребенка не уберегло брак знаменитостей от краха. Когда Вивиане был всего год, ее мама и папа разошлись. Расставались Нивея Мария и Эдсон Франк со скандалом. Поговаривают, что обиду друг на друга супруги держат до сих пор.

Третьим мужем звезды сериала "Клон" был режиссер культовой теленовеллы "Рабыня Изаура" Эрвал Россано. В 1980 году Нивея Мария стала матерью в третий раз. У актрисы и кинематографиста появилась дочь Ванесса.

Россано и Мария были вместе 27 лет. Актриса планировала оставаться с супругом до конца жизни, однако судьба распорядилась иначе. В 2003 году режиссер захотел развестись с актрисой. Ходят слухи, что Россано оставил жену так как узнал о том, что тяжело болен. Дескать, режиссер не хотел быть обузой жене. Впрочем, почти сразу после развода Эрвал Россано начал встречаться с актрисой Майарой Магри, которая была младше его на 27 лет. Россано и Магри поженились в 2005-м и прожили вместе до смерти кинематографиста в 2007-м.

Третий развод морально доконал Нивею Марию. Она впала в депрессию, из которой выбралась только благодаря съемкам в "Клоне". Замуж звезда больше не выходила.

7 марта 2021 года Нивея Мария отпраздновала 74-й день рождения. Сегодня актриса очень избирательна в выборе проектов, поэтому снимается редко. Все силы знаменитость тратит на развитие своего бизнеса. Актриса вот уже 20 лет владеет небольшой сетью ресторанов "Двое на сцене".

У Нивеи Марии есть личная страница в соцсети "Инстаграм". В микроблоге актриса часто делится с подписчиками семейными снимками. Не стесняется знаменитость демонстрировать пользователям Сети фото в купальнике. Разменявшая восьмой десяток звезда сериала "Клон" отлично выглядит.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: instagram.com / niveamaria_oficial
Автор: 11 ноября 2021, 16:14 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

20 лет спустя: как выросли и изменились маленькие звезды сериала "Клон"

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