"Надеялась, что это мои друзья": коллеги из КВН отвернулись от нуждающейся Пермяковой из "Интернов"

Творческая карьера Светланы Пермяковой в Москве началась благодаря КВН. Актриса участвовала в команде "Парма". В свежем интервью Пермякова призналась, что не поддерживает близкого общения с бывшими товарищами по телевизионной юмористической игре.
По словам Светланы, люди, которых она считала друзьями, перешли в разряд приятелей. Время и обстоятельства тому виной. По словам Пермяковой, из-за пандемии коронавирусной инфекции она столкнулась с проблемами и нуждой. В сложный момент звезда обратилась за помощью к экс-коллегам по КВН и получила от ворот поворот.
"Тогда, когда я просила о помощи, мне она не была оказана, хотя надеялась, что это мои друзья", – поведала знаменитость.
Светлана Пермякова подчеркнула, что всегда откликается на просьбы о помощи. О возрождении "Пармы" актриса не думает. "Никогда!" – сказала как отрезала она. Знаменитость напомнила, что в 2017 году команда уже воссоединялась на фестивале в Сочи и даже получила Кубок. Уже тогда Светлана поняла, что ее время в "Парме" прошло.
Шесть лет Пермякова снималась в сериале "Интерны". Ситком сделал Светлану звездой, однако после финала шоу актриса столкнулась с невостребованностью. Знаменитость стала телеведущей, но все еще грезила о кино.
Пермякова понимает, что не становится моложе, ей теперь предлагают роли мам. Светлана ходит на пробы, но ее не утверждают.
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