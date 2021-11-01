Захарова из "Кадетства" обратилась к умершей дочери: Ангелочек мой!

Осенью 2011 года у звезды сериала "Кадетство" Елены Захаровой случилось большое горе. Восьмимесячная дочь актрисы, Анна-Мария, умерла от острой вирусной инфекции. В личном микроблоге знаменитость сообщила о наступлении десятой годовщины смерти ее первенца.
"Машенька, ангелочек мой! 10 лет без тебя!" – написала Захарова.
"Все случилось в тот день, когда мы должны были лететь во Францию", – вспоминала звезда сериала "Кадетство" в одном из интервью. Вечером у маленькой Анны-Марии поднялась температура. Захарова вызвала на дом частного доктора. Медик не заподозрил у ребенка что-либо серьезное. Кроху оставили лечиться дома.
Позднее, когда девочке стало хуже, Елена вызвала городскую неотложку. Анну-Марию госпитализировали, но время было уже упущено. Выяснилось, что у дочери Захаровой менингококковая инфекция. Ребенок неделю провел в реанимационном отделении. Спасти первенца актрисы докторам не удалось.
После трагедии Елену Захарову бросил муж, предприниматель Сергей Мамотов. Бизнесмен приказал актрисе собрать свои вещи и уйти. Знаменитость осталась один на один со своей бедой.
Справиться с горем звезде "Кадетства" помогли вера в Бога и работа. Захарову поддерживали друзья и родственники.
В 2017-м Елена Захарова стала мамой во второй раз. У актрисы родилась дочь. Знаменитость скрывает наследницу от публики. Не говорит артистка и об отце малышки.
Популярные темы форума
Увлажняющие капли для глаз
Салон красоты как бизнес
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!