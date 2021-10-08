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Сериалы
Лысина и кровотечения: онкобольная звезда "Зачарованных" показала жуткие последствия лечения

Лысина и кровотечения: онкобольная звезда "Зачарованных" показала жуткие последствия лечения

Актриса опубликовала фото из личного архива.
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Октябрь – официальный месяц по борьбе с раком молочной железы. Звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз 90210" Шэннен Доэрти, которая много лет борется с этим ужасным недугом, решила рассказать о том непростом пути, который ей довелось пройти.

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В личном микроблоге 50-летняя актриса поведала о времени между первым и вторым диагнозом. Шэннен отметила, что в ее истории нет ничего красивого, но зато она правдива. Знаменитость надеется, что ее откровения напомнят людям о необходимости регулярно обследоваться и смотреть лицо страху.

"В 2015 году мне поставили диагноз "рак молочной железы". Мне сделали мастэктомию, сделали химиотерапию и облучение. У меня было много кровотечений из носа после химиотерапии", – поведала звезда "Зачарованных".

Доэрти показала жуткие фото. На одном из них она запечатлена лысой и с окровавленной салфеткой, торчащей из ноздри. На другом кадре она лежит в постели в смешной пижаме – вид у артистки измученный.

Нелепую пижаму, по словам Шэннен Доэрти, ей подарила подруга. Приятельница пыталась таким образом подбодрить артистку. Знаменитость призналась, что забавный наряд действительно смешил ее. "Обретение юмора помогло мне пройти через то, что казалось невозможным", – рассудила звезда "Зачарованных".

В 2020 году, рак, который благодаря усилиям врачей долгое время был в ремиссии, вернулся к Шэннен. По словам медиков, заболевание Доэрти в четвертой стадии. Актриса вновь начала лечится, но шансы на выздоровление крайне малы. Как писали "Дни.ру", ранее Шэннен Доэрти рассказала, что общественность уже списала ее со счетов и смотрит на нее как на обреченную.

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Фото: tl1 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 15:49 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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