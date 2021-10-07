Звезды "Отчаянных домохозяек" воссоединятся спустя 9 лет

Артисты вновь встретятся перед камерами.

Тери Хэтчер и Джеймс Дентон вместе снимались в сериале "Отчаянные домохозяйки". Герои актеров Сьюзан Майер и Майк Дельфино были супружеской парой. Совсем скоро Тери и Джеймс вновь встретятся перед камерой. Знаменитости снимутся в фильме "Поцелуй перед Рождеством". Им опять предстоит играть любовь.

Джеймс Дентон сыграет в картине роль Итана Холта – исполнительного директора по развитию недвижимости. У персонажа прекрасная жена, Джойс, роль которой сыграет Тери Хэтчер, и двое детей подросткового возраста. Перед рождеством герой узнает, что не получит продвижение по службе. Холт считает, что именно образ "хорошего парня" мешает ему двигаться по карьерной лестнице. Благодаря рождественской магии Итан переносится в иную реальность. Там он генеральный директор компании без жены и детей. Персонаж решает вернуть прежнюю жизнь. Для этого ему необходимо убедить Джойс, что их ждет счастливое будущее. У героя фильма "Поцелуй перед Рождеством" очень мало времени.

"Я понятия не имел, что нам посчастливится заполучить Тери. Мы всегда хотели снова работать вместе, и мы нашли идеальное средство для того, что я считаю первым воссоединением "Отчаянных домохозяек", – сказал Джеймс Дентон в свежем интервью.

Дентон с юмором отметил, что в рождественском фильме его герой останется жив. Персонаж не будет застрелен на пороге собственного дома, как это было в "Домохозяйках".

Тери Хэтчер тем временем отметила, что подружилась с Джеймсом Дентоном с первого дня съемок. Спустя девять лет после финала сериала знаменитости все еще поддерживают общение.

"Химия и дружба, которые у нас были с "Отчаянными домохозяйками", живы и здоровы спустя все эти годы, и любящий, теплый дух праздников является идеальным фоном для воссоединения. Это удивительно – снова быть вместе. Все как в старые добрые времена. Вы не захотите пропустить это", – отметила актриса.