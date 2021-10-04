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Сериалы
Сериал "Игра в кальмара" от Netflix: история создания хита и планы на второй сезон

Сериал "Игра в кальмара" от Netflix: история создания хита и планы на второй сезон

Что известно о сверхпопулярной южнокорейской ленте?
прочитано 206 раз

Сериал "Игра в кальмара" вышел на экраны 17 сентября и почти сразу стал феноменом в Сети. Хэштег #SquidGame в "ТикТок" набрал более 22 миллиардов просмотров. На родине, в Южной Корее, картина даже стала причиной проблем с интернет-соединением. Местный провайдер SK Broadband уже подал в суд на создателей сериала, платформу Netflix. Причина иска – невероятный скачок сетевого трафика из-за ленты и, как следствие, повышение расходов на обслуживание.

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Сюжет сериала "Игра в кальмара”

Сюжет девятисерийной дорамы "Игра в кальмара" строится вокруг 40-летнего Сон Ги-хуна. Герой живет с больной мамой и еле сводит концы с концами. Супруга давно бросила неудачливого персонажа, нашла новую любовь и собирается увезти маленькую дочь Ги-хуна в Америку.

После очередного побега от кредитора герой сериала "Игра в кальмара" знакомится в метро с мужчиной, который предлагает ему подзаработать. Сон Ги-хун может получить 45,6 миллиарда вон, если победит в состязании. В итоге персонаж оказывается на секретном острове, где еще 455 человек будут бороться за денежный приз, поставив на кон свои жизни.

Кадр youtube.com

Сценарий сериала "Игра в кальмара"

Сценарий сериала "Игра в кальмара" написал южнокорейский режиссер Хван Дон-хек. За разработку проекта кинематографист взялся еще в 2008 году, когда сам находился в сложном материальном положении. В своей работе Дон-хек вдохновлялся комиксами "Королевская битва" и "Игра лжецов". Режиссер не раз задумывался над тем, как бы он чувствовал себя, окажись на подобном состязании. Игры, в которых участвовали персонажи манги, казались Дон-хеку слишком сложными, поэтому в своей истории киношник сосредоточился на детских забавах.

Работу над литературной основой "Игры в кальмара" Хван Дон-хек завершил в 2009 году. К сожалению, тогда проект не заинтересовал продюсеров. Сценарий показался им слишком амбициозным и кровавым. Режиссеру пришлось отложить историю Сон Ги-хуна в долгий ящик и взяться за другие проекты. Он время от времени возвращался к любимому детищу – вносил в "Игры в кальмара" все новые и новые правки. Пытаясь довести сценарий до идеала Хван Дон-хек в прямом смысле чуть не спился – чтобы взбодрить вдохновение режиссер употреблял соджу – традиционный корейский алкогольный напиток.

Съемки сериала "Игра в кальмара"

В 2017 году в Южную Корею пришел Netflix. Платформа искала смелые сценарии и "Игры кальмара" оказались для нее идеальным вариантом. В сентябре 2019 года Netflix объявил о начале разработки дорамы с рабочим названием "Раунд шесть". Хван Дон-хек был назначен режиссером проекта.

Кадр youtube.com

Роль Сон Ги-хуна досталась популярному актеру Ли Джон-джэ. Он известен проектами "С Богами: Последние 49 дней", "С Богами: Два мира", "Убийство" и другими. Между тем главной звездой сериала стала 27-летняя модель Хо Ен Чон, которая сыграла молодую беженку из Северной Кореи Кан Сэ Бек.

Работа над "Игрой в кальмара" длилась несколько месяцев. Творческому коллективу проекта приходилось буквально жить на площадке. Идея поражала своими масштабами, воплощать ее в жизнь было нелегко. Например, съемки первого испытания были без преувеличения грандиозными. В эпизоде с гигантской куклой принимали участие 456 актеров.

Второй сезон сериала "Игра в кальмара"

Netflix пока не давал никакой информации по поводу продолжения сериала "Игра в кальмара". Нет планов на сиквел и у режиссера проекта Хван Дон-хека. Кинематографист не исключает появления второй части картины. Между тем Дон-хек признается, что, скорее всего, не будет работать над вторым сезоном сериала "Игра в кальмара" в одиночку – попросит помощи у профессиональных сценаристов и привлечет нескольких режиссеров.

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Кадр youtube.com
Автор: 4 октября 2021, 18:17 Источник: Variety ✓ Надежный источник
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