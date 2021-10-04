Проблемы с мужем?: Добровольская раскрыла причину резкого похудения

Актриса поделилась деталями личной жизни.

Звезда сериалов "Happy End", "Желтый глаз тигра", "Моя большая семья" и других Евгения Добровольская заметно и резко похудела. Актриса избавилась от десяти килограммов. Сбросить вес знаменитость смогла с помощью диетолога.

Евгения отказалась от вредной пищи, молочных и содержащих глютен продуктов. Иногда Добровольска разрешает себе бокал белого вина.

Артистка худеет прежде всего для здоровья. "Я гораздо лучше себя чувствую, гораздо легче", – отмечает знаменитость. Между тем, по словам Добровольской, в стройном теле она более востребована у режиссеров-мужчин. Актрисе перестали предлагать роли тетушек и бабушек, теперь она играет женщин в расцвете сил.

Муж Евгении Добровольской, оператор Дмитрий Мананников, переменами недоволен. В стремлении похудеть супруг артистку не поддерживает. Мужчине нравится, когда его избранница имеет пышные формы.

Несколько лет назад, когда звезда сериала "Желтый глаз тигра" сбросила 20 килограммов, Дмитрий бил тревогу. Актриса посадила всю семью на здоровое питание, на этом фоне случился скандал. Мананников и Добровольская были на грани развода. К счастью, все обошлось.

Сегодня, по словам артистки, у нее нет проблем с мужем. Артистка опровергла упорные слухи о грядущем распаде семьи. Евгения и Дмитрий вместе уже 16 лет. Брак актрисы пережил несколько кризисных моментов, но от этого стал еще крепче. Поводов для конфликтов у пары больше нет.