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Шоу-бизнес
Знаменитый режиссер высказался о наркозависимости Певцова

Знаменитый режиссер высказался о наркозависимости Певцова

Писатель Дмитрий Глуховский заподозрил 58-летнего Дмитрия Певцова в употреблении запрещенных веществ и алкоголя, после чего поползли слухи о пагубных пристрастиях актера. Домыслы прокомментировал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
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Театральный деятель уверен, что данные домыслы беспочвенны. Марк Варшавер пришел в ярость из-за подобных пересудов в адрес добропорядочного артиста.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Дмитрий Анатольевич Певцов

Дмитрий Анатольевич Певцов актер

Режиссер заявил, что ему смешно все это слушать. Он назвал слухи об алкоголизме и наркозависимости Дмитрия Певцова полнейшей глупостью. Варшавер отметил, что знаменитость – ищущий человек и хороший артист, который очень занят в театре.

По словам театрального деятеля, Дмитрию Певцову даже некогда всем этим заниматься, поскольку он ежедневно занят в спектаклях. Режиссер добавил, что некоторые личности намеренно стараются опорочить честное имя любимого миллионами зрителей актера, но их проделки не увенчаются успехом.

Сам Дмитрий Певцов никак не отреагировал на сплетни. Напомним, что скандал разгорелся после заявления актера о том, что в современном искусстве есть много проектов, которые несут людям вред. Судя по всему, Дмитрий Глуховский принял эти слова на свой счет.

Примечательно, что Дмитрий Певцов не впервые становится объектом критики и нападок. Ранее многих россиян возмутило его участие в комедии "На Париж!", которую некоторые посчитали оскорбляющей память ветеранов Великой Отечественной войны.

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Дмитрий Певцов. Фото: Yevgeny Philippov/globallookpress.com
Автор: 11 сентября 2021, 17:24 Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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