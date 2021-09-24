Варшавер об увольнении ставшего депутатом Певцова: Он понимает, на что пошел

Звезда сериалов "Бандитский Петербург 2: Адвокат" и "Королева Марго" Дмитрий Певцов стал депутатом Государственной думы. Артист – самовыдвиженец. На новой должности он собирается заняться проблемой мигрантов, остановить пенсионную реформу, выступить в защиту русского языка и традиционной культуры, а также решить проблемы жителей округа, от которого избирался.
Между тем у Певцова и вне политики много работы. Знаменитость является ведущим актером "Ленкома". Дмитрий задействован в шести постановках. В связи с этим появились слухи об увольнении артиста из штата театра. Дескать, у звезды не останется времени на репетиции, когда он возьмется за исполнение своих депутатских обязанностей.
Между тем художественный руководитель и директор "Ленкома" опроверг слухи об уходе Дмитрия Певцова из театра. По словам Марка Варшавера, артист будет совмещать актерство и политику. Певцова Варшавер считает человеком сильным, спортивным, способным к нагрузкам. Худрук отметил также, что замену Певцову не искал.
"Будем надеяться, что он понимает, на что пошел", – добавил Варшавер.
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