Полулысая: народ шокировала появившаяся у Гусевой плешь

В Сети обсуждают фото актрисы с премьеры.

Накануне в театре имени Моссовета прошла премьера спектакля "8 любящих женщин". Звезда сериала "Бригада" Екатерина Гусева сыграла в постановке одну из главных ролей.

В личном микроблоге актриса поделилась снимком с премьеры. В кадре Екатерина предстает в гриме. К ужасу поклонников, Гусева наполовину лысая. Судя по всему, плешь имитировали специальной силиконовой накладкой.

В комментариях под постом Екатерины поклонники не скрывали своего удивления. "Да, прическа неприятная", "По-моему Вы даже лысой будете прекрасны 😀", "С такой прической Ленина играть", – рассуждают под фото шокированные пользователи Сети.

В спектакле "8 любящих женщин" Екатерина Гусева играет роль Огюстины. Героиня актрисы истерична и странна из-за чего сначала вызывает у зрителя неприязнь. Отношение зала к Огюстине меняется, когда она произносит пронзительный монолог. Героиня говорит, что в жизни не видела ничего хорошего. Дескать, она потеряла красоту и уже слишком стара, чтобы начать все заново. "Но мне так хочется любви…" – произносит Гусева в образе своего персонажа.

Добавим, не так давно Екатерина Гусева выходила на сцену со своей дочерью Анной. Знаменитость и ее наследница участвовали в благотворительном спектакле "Поколение Маугли". По мнению пользователей Сети, дочка актрисы растет настоящей красавицей.