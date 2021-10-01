Организм не выдержал: Кристине Асмус стало плохо в пробке

Актриса давно жаловалась на здоровье.

Поклонники актрисы Кристины Асмус бьют тревогу. Звезда сериала "Интерны" и экс-супруга комика Гарика Харламова в последнее время часто жалуется на здоровье.

Накануне вечером, например, Асмус стало плохо по пути из Подмосковья в столицу. Машина знаменитости попала в дикую пробку. Видимо, организм актрисы не выдержал длительной поездки. Водителю пришлось даже остановиться у обочины, чтобы Кристина пришла в себя.

"Мне чет плохо стало... Даже машину останавливали, думала вырвет. Вот, еду, дышу... Третьим транспортным кольцом", – рассказала знаменитость в "Сторис" личного микроблога.

Между тем днем ранее Кристина Асмус жаловалась на бессонницу. Как оказалось, актриса по три часа ворочается в кровати и не может заснуть. Звезда кино и сериалов перепробовала массу способов, которые обещают помочь погрузиться в сон. К сожалению, Кристине ничего не помогло. Бессильны оказались даже медикаменты.

Кроме того, иногда у Асмус повышается давление. У знаменитости идет кровь из носа, лопаются капилляры в глазах, внезапно поднимается температура.

Поклонники уверены, что Кристине пора заняться своим здоровьем. Встревоженные подписчики делятся с Асмус действенными на их взгляд рецептами борьбы с бессонницей.

"Перед сном холодный душ и под одеяло. За час до сна не трогать телефон вообще. Исключить продукты, содержащие кофеин или большое количество сахара (кофе, энергетики, газировка). Можно еще попробовать чай с медом и 30 мл коньяк (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Попробуйте дышать кислородной смесью. И от последствий ковида и от бессонницы, и для пополнения сил", "Кристина, пора вводить в рацион мелатониновые добавки. А спать ложиться нужно не позднее 23-00, как бы не хотелось сидеть в телефоне и т.п", – пишут Кристине Асмус интернет-обитатели.