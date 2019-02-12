Ушел из жизни знаменитый актер из "Доктора Хауса"

В Лос-Анджелесе скончался американский актер, известный по своим ролям в ТВ-шоу, Кармен Аргензиано. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ему было 75 лет. Причины смерти не уточняются. Наиболее известная массовому зрителю роль Аргензиано – врач-самоучка Генри Добсон в четвертом сезоне сериала "Доктор Хаус".
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