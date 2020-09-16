Счастливая Арзамасова утонула в объятиях известного актера

Звезда сериала "Папины дочки" рассказала о неожиданной встрече. Лиза Арзамасова случайно столкнулась с экранным отцом Андреем Леоновым.

Арзамасова и Леонов работали бок о бок более шести лет. Знаменитости снимались в ситкоме "Папины дочки". Андрей Евгеньевич играл отца героини Лизы.

По словам Арзамасовой, она несколько лет не видела коллегу по цеху. Артисты из-за плотного рабочего графика не могли встретиться. Пару раз у актрисы не получалось принять участие в программах, на которые приходил Леонов. "Как назло – в день записи передачи у меня обязательно была работа, или я была не в Москве", – рассказала Лиза.

Наконец экранные папа и дочка встретились. Знаменитости пересеклись на съемках сериала "Ивановы-Ивановы".

В личном микроблоге Лиза Арзамасова опубликовала снимок с площадки. В кадре артистка утонула в объятиях Андрея Леонова. "И не надо спрашивать, чего у меня такой взгляд очумевший!" – подписала фото актриса.

Звезда сериала призналась, что обожает экранного папу, восхищается им. Арзамасова считает коллегу по цеху добрым, трогательным и талантливым.

Напомним, Андрей Леонов за работу в сериале "Папины дочки" получил несколько престижных наград. В 2008 году артисту вручили ТЭФИ в номинации "Исполнитель мужской роли в художественном сериале". Через год Леонов стал обладателем украинской народной премии "Телезвезда" в номинации "Любимый актер".