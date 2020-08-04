Юная звезда "Закрытой школы" Луиза-Габриэла Бровина рассказала о зависти и отсутствии друзей

17-летняя актриса Луиза-Габриэла Бровина снимается в кино с раннего возраста. Многие зрители помнят юную артистку по роли Нади Авдеевой в сериале "Закрытая школа".

Луиза-Габриэла впервые попала на съемочную площадку в раннем детстве. Ее кинодебют состоялся в 2009 году в сериале "Катя: Военная история". Первое время родители не хотели погружать наследницу в киноиндустрию, однако, увидев, как она радуется, попадая на площадку, сдались.

Сегодня Луиза-Габриэла Бровина – опытная артистка. В профессиональной копилке 17-летней девушки 35 кинопроектов и популярный аккаунт в соцсети "Тик-Ток", который приносит доход.

Между тем, по словам Бровиной, за успех ей приходится платить. Луиза-Габриэла не доверяет людям. Артистка много раз сталкивалась с предательством.

Ранее звезду сериала "Закрытая школа" окружали люди, которых она считала друзьями. Со временем Луиза-Габриэла начала осознавать, что многие общаются с ней только из-за того, что она известна. Бровина пожаловалась, что такие псевдоприятели в ее жизни возникают довольно часто. С возрастом она научилась их сразу распознавать.

Актриса старается не открывать душу малознакомым людям. Секретами девушка делится только с мамой. В ровесниках Бровина не уверена.

Часто юной артистке приходится сталкиваться с завистью. По словам Луизы, в кинобизнесе это уже своеобразная норма. К недоброжелателям звезда привыкла. "Мне кажется, люди несчастны, если умудряются думать: "Почему она, а не я", – поведала артистка.