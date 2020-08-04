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Сериалы
Звезда

Звезда "Сватов" Анна Кошмал стала частью популярного проекта "Папик"

Анна Кошмал. Кадр из "Танец мотылька" (2017)
Артистка стала частью популярного проекта. Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась фотографией со съемочной площадки.
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25-летняя украинская актриса получила роль во втором сезоне ситкома "Папик". Комедийная лента увидела свет в декабре 2019 года. Режиссером первой части картины был Андрей Яковлев. Производством теленовеллы занимается студия "Квартал 95". Напомним, именно эта компания подарила зрителю шесть сезонов сериала "Сваты".

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В личном микроблоге Анна Кошмал опубликовала фото со съемок продолжения "Папика". На снимке знаменитость предстала в образе своей героини. Подробности сценария Анна пока держит в тайне. О своем персонаже знаменитость не говорит.

Как писали "Дни.ру", из-за пандемии коронавирусной инфекции были заморожены съемки седьмой части сериала "Сваты". Продюсеры обещали, что новые эпизоды выйдут в начале 2021 года, но, скорее всего, в это время работа над теленовеллой только возобновится.

Ходят слухи, что в новой части сериала "Сваты", которая, к слову, будет заключительной, героиня Анны Кошмал Евгения Ковалева выйдет замуж. Об этом стало известно после публикации в Сети фотографий с площадки. Также известно, что в ситкоме появится актер Виктор Добронравов. Ему предстоит сыграть главного героя Ивана Будько в молодости.

Автор: 4 августа 2020, 12:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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