Звезда "Сватов" Анна Кошмал стала частью популярного проекта "Папик"

Артистка стала частью популярного проекта. Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась фотографией со съемочной площадки.

25-летняя украинская актриса получила роль во втором сезоне ситкома "Папик". Комедийная лента увидела свет в декабре 2019 года. Режиссером первой части картины был Андрей Яковлев. Производством теленовеллы занимается студия "Квартал 95". Напомним, именно эта компания подарила зрителю шесть сезонов сериала "Сваты".

В личном микроблоге Анна Кошмал опубликовала фото со съемок продолжения "Папика". На снимке знаменитость предстала в образе своей героини. Подробности сценария Анна пока держит в тайне. О своем персонаже знаменитость не говорит.

Как писали "Дни.ру", из-за пандемии коронавирусной инфекции были заморожены съемки седьмой части сериала "Сваты". Продюсеры обещали, что новые эпизоды выйдут в начале 2021 года, но, скорее всего, в это время работа над теленовеллой только возобновится.

Ходят слухи, что в новой части сериала "Сваты", которая, к слову, будет заключительной, героиня Анны Кошмал Евгения Ковалева выйдет замуж. Об этом стало известно после публикации в Сети фотографий с площадки. Также известно, что в ситкоме появится актер Виктор Добронравов. Ему предстоит сыграть главного героя Ивана Будько в молодости.