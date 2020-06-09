Кит Харингтон о своем персонаже в "Игре престолов": Джон Сноу хотел остаться на севере

Кит Харингтон порассуждал о развязке популярного сериала "Игра престолов". В фэнтези-драме актер сыграл роль Джона Сноу.

Харингтон ответил на вопрос, мог ли его персонаж занять Железный трон и получить власть над Семью Королевствами. Кит уверен, что Джон не годился на роль короля.

Сноу, по словам артиста, хотел остаться на севере. На юге, в столице – Королевской Гавани, герой не смог бы обрести счастье. В этом смысле он похож на человека, которого считал отцом, Неда Старка.

Харингтон добавил, что возложенная ответственность давила на Сноу. Герой никогда не стремился к власти. Кит надеялся, что в конце сериала в Джоне появится легкость. "Вот, наконец, это бремя с него сваливается, все те ужасы, которые он пережил, отходят в сторону, и он отправляется на север" – высказался артист.

Отметим, что многие фанаты "Игры престолов" оказались недовольны развязкой сериала. В финальных эпизодах власть над Семью Королевствами перешла к Брану Старку. Этому предшествовало убийство Джоном Сноу уничтожившую столицу и ее жителей Дейенерис Таргариен. За совершенное деяние персонажа Кита Харингтона отправили в ссылку на север. Многие зрители сочувствовали Сноу и считали именно его достойным Железного трона.