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Екатерина Климова показала дачу в Подмосковье: дом, парник и грядки

Екатерина Климова показала дачу в Подмосковье: дом, парник и грядки

Екатерина Климова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда кино и сериалов все еще осваивается на новой даче. Два года назад Екатерина Климова купила дом в Подмосковье.
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Участок артистки находится на Новой Риге. На 15 сотках расположился небольшой особняк, а также зона для отдыха, парник и грядки. Екатерина Климова не скрывает, что в огородных делах пока новичок. О том, как лучше сажать и выращивать, она узнает у соседей.

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 Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Недавно актрисе рассказали, что земляника и клубника хорошо уживаются с чесноком. Последний перед посадкой нужно вымачивать в марганцовке. Найти знаменитое антисептическое средство Климова не смогла, поэтому некоторое время держала чеснок в водке.

В парнике актриса выращивает не только ягоды. В этом сезоне Екатерина посадила огурцы, базилик и помидоры разных сортов. В ближайшее время знаменитость хочет рассадить виноград вдоль забора.

Климова не скрывает, что иногда на помощь приходит садовник. Специалист делает то, что хрупкой актрисе не по силам: например, выкорчевывает пень или перекапывает землю.

Екатерина рассказала, что дом, который она приобрела вместе с землей, пришлось перестраивать. Артистка сама руководила бригадой рабочих.

По словам знаменитости, первое время она не понимала терминов, которыми пользовались строители, и со всем соглашалась. Однако вскоре сообразила, что рабочие запутывают ее, чтобы вытянуть деньги.

Дабы сберечь свои кровные, пришлось разобраться во всех тонкостях. Зато теперь Екатерина Климова сама может давать консультации по строительству.

Автор: 8 июня 2020, 11:31 Источник: "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник
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