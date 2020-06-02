Климова поговорила с Ургантом о замужестве дочери: Ну, за кого?

Актриса Екатерина Климова стала гостьей шоумена Ивана Урганта. Знаменитость сказала телеведущему, что музыкальный конкурс "Евровидение" сильно испортился за последние годы.

Смотреть вокальное состязание Климовой теперь сложно. Артистка не одобряет того, что сегодня происходит в рамках конкурса. "Я переживаю за будущее своих детей, хотелось бы, чтобы дочь моя вышла замуж", - туманно высказалась звезда кино и сериалов.

Иван Ургант не понял, чего так опасается Екатерина Климова. Телеведущий попытался уточнить, как именно "Евровидение" может помешать замужеству наследницы артистки. "Ну, за кого?" – сказала актриса в ответ. Шоумен подчеркнул, что с женихами у дочери Екатерины проблем не будет. Иван уверил, что ухажеры для девушки найдутся даже в его телестудии.

Напомним, старшей дочери актрисы, Елизавете, уже 18 лет. Как рассказала Екатерина Климова, ее наследница в этом году осталась без выпускного бала. Торжество отменили из-за коронавируса. Артистка поведала, что Лиза очень переживает из-за того, что она и ее одноклассники лишились праздника. Климова также сообщила, что ее дочка планирует поступать на факультет журналистики. Выбор дочери артистка полностью поддерживает.

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. Первенца, Лизу, актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. В союзе с коллегой по цеху Игорем Петренко знаменитость стала мамой двух сыновей – Матвея и Корнея. Дочь Беллу звезда подарила третьему супругу, актеру Геле Месхи.