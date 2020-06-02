Климова поговорила с Ургантом о замужестве дочери: Ну, за кого?

Смотреть вокальное состязание Климовой теперь сложно. Артистка не одобряет того, что сегодня происходит в рамках конкурса. "Я переживаю за будущее своих детей, хотелось бы, чтобы дочь моя вышла замуж", - туманно высказалась звезда кино и сериалов.
Иван Ургант не понял, чего так опасается Екатерина Климова. Телеведущий попытался уточнить, как именно "Евровидение" может помешать замужеству наследницы артистки. "Ну, за кого?" – сказала актриса в ответ. Шоумен подчеркнул, что с женихами у дочери Екатерины проблем не будет. Иван уверил, что ухажеры для девушки найдутся даже в его телестудии.
Напомним, старшей дочери актрисы, Елизавете, уже 18 лет. Как рассказала Екатерина Климова, ее наследница в этом году осталась без выпускного бала. Торжество отменили из-за коронавируса. Артистка поведала, что Лиза очень переживает из-за того, что она и ее одноклассники лишились праздника. Климова также сообщила, что ее дочка планирует поступать на факультет журналистики. Выбор дочери артистка полностью поддерживает.
Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. Первенца, Лизу, актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. В союзе с коллегой по цеху Игорем Петренко знаменитость стала мамой двух сыновей – Матвея и Корнея. Дочь Беллу звезда подарила третьему супругу, актеру Геле Месхи.
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