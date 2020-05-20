"Психофизика дает сбой": Павел Деревянко исхудал и ослаб из-за продолжительной депрессии

Артист шесть месяцев находился в подавленном состоянии. Павел Деревянко прошел через сложный период.

После съемок в фильме актер впал в депрессию. В этом состоянии знаменитость находилась полгода.

Самочувствие Павла Деревянко ухудшилось после странного эпизода в питейном заведении. Девушка, которая проводила с артистом время, обратила внимание на то, как странно он себя ведет.

Сначала знаменитость не придала словам собеседницы значения, но на следующее утро осознала происходящее. По словам Деревянко, он слишком сильно вошел в образ и не смог полностью от него освободиться.

Месяц за месяцем Павел ходил вялый. Он забросил спортзал, у артиста пропал аппетит. Деревянко признался, что просыпался в плохом настроении. "Вот такой худой, слабый. Психофизика дает такой сбой, эндорфины уходят куда-то", – заметил он.

Как назло, депрессия совпала с перерывом в работе. Павел Деревянко признался, что съемки всегда приводят его в чувство. Именно благодаря новому проекту он пришел в себя.

Артист не стал скрывать, что картина, из-за которой он потерял шесть месяцев жизни, не понравилась продюсеру. Лента так и не увидела свет. "Ты работал, сколько работал, ты получил такие жесткие последствия после него, ты в депрессии вообще, странно себя чувствуешь, и еще фильм не вышел", – посетовала звезда.

Напомним, что ошеломительный успех Павлу Деревянко принесла роль в сериале "Домашний арест". Знаменитость сыграла коррумпированного чиновника. По словам артиста, теленовелла понравилась не только гражданам, но и представителям власти.