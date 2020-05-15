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Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу

Фото: nstagram.com/anna_polishchyk/
Звезде сериала "Сваты" в этом году исполнилось 17 лет. Анна Полищук превратилась в настоящую красавицу.
прочитано 1365 раз

Анна стала частью проекта "Сваты" в 2011 году. Юная артистка получила роль Вики. По сценарию ее персонаж приезжает на лето к бабушке и дедушке. Очаровательная восьмилетняя девчушка сразу влюбила в себя зрителей.

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В 2013-м Анна Полищук вновь присоединилась к касту ситкома. Артистка приняла участие в съемках шестой части "Сватов".

На фанатской странице сериала в "Инстаграм" опубликовали фотоколлаж из двух кадров. В левой части размещено детское фото Полищук, в правой – свежий снимок.

Подписчики микроблога отметили, что Анна повзрослела и превратилась в привлекательную девушку: "Очень красивая! И в детстве, и сейчас", "Красавица выросла", "Взгляд тот же", "Ой, какая девочка уже выросла", "Да нет, только повзрослела и стала еще красивее!"

В этом году звезде сериала "Сваты" исполнилось 17 лет. Артистка скоро будет поступать в вуз.

Съемки в русско-украинском ситкоме подарили Анне Полищук не только любовь зрителей, но и стали отличным карьерным трамплином. Юной звезде часто поступают предложения от режиссеров. Например, ее можно увидеть в комедии Романа Барабаша "Домоправитель", а также в юмористическом мюзикле "1+1 дома".

Автор: 15 мая 2020, 10:39 Источник: Instagram • Требует проверки

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