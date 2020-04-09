Муж спокойно переносит долгое отсутствие Тархановой

Артистка призналась, что готова пожертвовать съемками ради детей. Когда Глафира чувствует, что отпрыскам не хватает внимания, она вносит изменения в график.
Звезда сериала "Паромщица" считает, что любая другая работающая мать уделяет своим малышам столько же внимания. "У меня бывают периоды, когда я работаю. Бывает, что много времени провожу с детьми. Мы привыкли к такому графику", – отметила звезда сериала "Паромщица".
Актриса подчеркнула, что ее муж Алексей Фадеев спокойно относится к тому, что иногда приходится надолго отлучаться. Супруг Глафиры тоже артист, он понимает специфику этой профессии.
Сейчас они безвылазно сидят дома из-за вспышки коронавируса. Съемки, в которых участвовала знаменитая артистка, временно заморожены. Самоизоляцию Тарханова проводит с пользой: проходит онлайн-пробы для новых проектов, сообщает StarHit.
Добавим, что уже вторую неделю на экраны выходит теленовелла "Паромщица", где Глафира Тарханова исполняет главную роль. Артистка очень сочувствует своей героине Наде Титовой, однако считает, что она и ее персонаж – разные люди. Сериал "Паромщица" можно смотреть онлайн на официальном сайте канала "Россия 1".
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