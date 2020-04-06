В Сеть "слили" пикантные фотографии актеров сериала "Сваты"

Валюха, Иван, Сан Саныч, Ольга, Юрий и Митяй предстали перед любителями многосерийного фильма в новом образе. Некоторые пользователи Сети были в шоке от того, какими раньше были актеры, исполнившие главные роли в культовом сериале.
В некотором роде снимки можно назвать пикантными. Многие нашли артистов на фото весьма сексуальными в отличие от экранных образов. Особенно народ оценили Татьяну Кравченко. "Кравченко красотка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Валюха, как тебе белый цвет идет, красотка", "Я если честно не узнала Татьяну Кровченко!" – пишут поклонники.
Однако комплименты достались и остальным актерам. "Да мои же вы любимые, обожаю эту компанию", "Все красавцы и красавицы. И потрясающе обаятельны . И сейчас такие. Только повзрослели", "Какие они тут миленькие", "Артемьева вообще не изменилась, красавица!" – отметили в комментариях восторженные поклонники.
Напомним, выход новых серий намечен на начало 2021 года. Сейчас работа над фильмом приостановлена из-за пандемии коронавируса. В мае артисты должны вернуться в Белоруссию, чтобы доснять некоторые сцены, однако сроки могут сдвинуть из-за карантина.
Популярные темы форума
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
О кошках
Нужен совет
Мы победим коронавирус?
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Хочу богатого мужика
Из какого вы города?
Доигрались москвичи
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Карантин и соседи