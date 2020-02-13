"Не много ли на себя берете": актриса Снигирь и продюсер Лободы устроили грызню

Продюсер и подруга певицы Светланы Лободы, Нателла Крапивина, и актриса Юлия Снигирь поспорили. Знаменитости устроили бурную дискуссию в Сети.

Нателла Крапивина высказалась о сериале "Новый Папа", который не так давно вышел на экраны. Она призналась, что режиссер многосерийной картины Паоло Соррентино ее разочаровал.

В личном "Инстаграм" Нателла отметила, что всегда являлась большой фанаткой Паоло, однако его новое детище выглядит как "долгое бессмысленное эстетское самолюбование гения". Знаменитость с трудом досмотрела сериал до конца.

Между тем Крапивина поблагодарила снявшуюся в многосерийной картине о католических клириках актрису Юлию Снигирь. По словам подруги Светланы Лободы, "она спрятала за своей безупречностью, epic fail (сокрушительный провал – прим.ред) великого мастера".

Следом странице Юлии Снигирь появился пост. В публикации артистка не называла имен, однако многие интернет-обыватели решили, что артистка таким образом ответила на претензии продюсера.

Снигирь написала, что часто встречают людей, которые "лучше всех все знают и понимают". Являясь экспертами во всем, они с легкостью определяют, кто талантлив, а кто нет, и выдают свои суждения за истину в последней инстанции. По словам Юлии, соцсети всем развязали руки.

"И я хочу сказать таким людям: ''Нет ничего скучнее и глупее на свете, чем ваша уверенность. НИЧЕГО", – заявила Юлия Снигирь.

Продюсер отреагировала на пост артистки в комментариях. Нателла написала, что каждый имеет право на точку зрения, даже ошибочную.

Знаменитости какое-то время дискутировали, Снигирь еще раз пояснила, что свое мнение нельзя преподносить в форме абсолютной истины, а высказывать собственную точку зрения никто не запрещает. "Но написать: "плохо, безвкусно, бездарно..." Не много ли на себя берете, когда пишете такое?" – заметила Юлия.

Интересно, но спустя время, когда грызня знаменитостей дошла до СМИ, артистка смягчилась. "Хочу пояснить на всякий случай: пост я свой написала вообще. Навеяли комментарии по поводу фильма "Лед-2" под моим предыдущим постом. Ваш текст, конечно, попадает в ту категорию, о которой я пишу", – написала Юлия Снигирь на странице Нателлы Крапивиной. В ответ подруга Светланы Лободы сообщила, что не приняла ее слова на свой счет.