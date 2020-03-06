"Ударил прикладом ружья": известный актер пострадал на съемках сериала "Патриот"

В одной из сцен вместе с Базановым снимался актер с ограниченными возможностями. Коллега Алексея был глух на одно ухо и ходил со слуховым аппаратом, поэтому не всегда мог расслышать команду с первого раза.
"Он должен был меня прикладом ружья бить. Все произошло так неожиданно, в итоге день я закончил с огромным синяком на груди", – посетовал артист.
По словам знаменитости, этот эпизод очень развеселил съемочную группу. Не смешно было только самому Алексею.
Артист заметил, что его герой Валера – обычный охранник магазина. Персонаж живет одним днем. Он мечтает вернуть жену и сына, однако никаких действий для этого не предпринимает. Алексею Валера не близок, артист вообще не верит, что тот когда-нибудь изменится. Встать на пусть истинный охраннику попытается помочь младший брат, однако, скорее всего, это ни к чему не приведет. "Он самодостаточный, полноценный человек, он в гармонии с собой живет", – заметил Алексей Базанов.
Артист также поведал, что работа над сериалом "Патриот" проходила в условиях, приближенных к реальным. Магазин, в котором работает персонаж Алексея, существует – это не декорация. На момент съемок лавку закрыли, однако постоянные покупатели по старой памяти постоянно в него заходили.
"Я в костюме охранника их выгонял, так сказать, вживался в роль", – цитирует Базанова Teleprogramma.pro.
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