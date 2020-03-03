Пьяное буйство и суд: у звезды "Великолепного века" началась черная полоса

Звезда сериала "Великолепный век" Дениз Чакыр не может прийти в себя после скандала. Артистка уверена, что у нее началась черная полоса в жизни.

"Я переживаю очень сложный период. Последний год принес мне много слез и разочарований", – сказала звезда сериала "Великолепный век" журналистам.

Артистка подчеркнула, что из колеи ее выбило судебное разбирательство и участие в неудачных проектах. "Мне с трудом удавалось заставить себя идти дальше с высоко поднятой головой", – добавила Дениз Чакыр. Несмотря на череду неприятностей, знаменитость старается верить в добро и собственные силы, сообщает портал rusturkey.

Напомним, в конце лета 2019 года актриса сериала "Великолепный век" стала обвиняемой по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, оскорблении религии и разжигании ненависти. Согласно свидетельствам очевидцев, в одном из торговых центров Стамбула Дениз Чакыр устроила скандал. Артистка не смогла пройти мимо обедающих гражданок Саудовской Аравии, которые были облачены в длинные платья и хиджабы. Именно наряды девушек, по некоторым данным, стали причиной конфликта.

По словам потерпевших, звезда сериала "Великолепный век" находясь в алкогольном опьянении, насмехалась над ними и гнала прочь, говоря, что им не место в Турции. При этом артистка выкрикивала: "уезжайте туда откуда приехали и не забудьте хорошо покрыть головы". Параллельно Дениз Чакыр вела съемку на камеру мобильного телефона.

В октябре того же года состоялось первое судебное заседание. Звезду сериала "Великолепный век" защищали лучшие адвокаты. Разбирательства еще не завершены. Дело передано в Верховный суд Стамбула. Напомним, актрисе грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до года.