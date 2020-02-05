"Я такой негодяй": Кудрявцева поменялась в лице после признания в изменах

Звезда сериала "Спецназ" Алексей Кравченко не скрывает, что первой супруге не был верен. Артист не смог сопротивляться переполняющим его чувствам.

С первой женой, Алисой, Алексей прожил около 16 лет. Избранница подарила артисту двух сыновей. Однако наличие наследников не остановило Кравченко: он завел роман на стороне.

"Может, проблема во мне? Что я такой негодяй? Изменяю", - сказала звезда российских сериалов на съемках нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион", который вот-вот выйдет на НТВ. Ведущая проекта, Лера Кудрявцева, от откровенности артиста оторопела. Знаменитость даже поменялась в лице.

Как оказалось, когда о походах налево стало известно, брак Алексея Кравченко распался. Артист сошелся с любовницей, Надеждой Борисовой.

"Дети брак не держат. Я влюбился в Надежду с первого взгляда и просто не мог отказаться от этого чувства. Были моменты, когда говорил себе, что это неправильно, нужно остановиться, но не получалось. Однако наши дети прекрасно общаются друг с другом, мы проводим вместе все семейные праздники. Важно понимать, что ты уходишь от жены, а не от детей. Им все так же необходима забота мамы и папы", – цитирует знаменитость StarHit.

Алексей и Надежда вместе уже 14 лет. Избранница окружила звезду российских сериалов заботой и любовью, однако в ЗАГС актер не спешит. Между тем дочь Борисовой Кравченко удочерил и воспитывает, как родную.

"Жена тщательно следит за мной. Когда надо делать какие-то процедуры неприятные, я упираюсь и говорю: "Нет, это больно, я не пойду. Пока делал только уколы витаминов для лица. Ботокс еще не пробовал, но собираюсь", - отмечал ранее Алексей Кравченко.