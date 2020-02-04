Рвавшийся во власть актер сериала "Реальные пацаны" с треском провалился

Актер из сериала Реальные пацаны" хотел возглавить Осинский городской округ в Пермском крае, однако в гонке за вакантное место его обошел соперник Алексей Григорьев. Кандидатуру последнего поддержало большинство депутатов местной думы.
После громкого провала актер многосерийного фильма "Реальные пацаны" заявил, что для победы ему не хватило желания. По словам Армена Бежаняна, цели "откровенно лезь на эту должность" он не преследовал, сообщает Ura.ru.
Напомним, Армен Бежанян не только успешный актер, но и предприимчивый бизнесмен. Сейчас занимает должность директора ООО "Главное Осинское лесное хозяйство". Осенью 2019 года актер сериала "Реальные пацаны" был избран депутатом Осинской думы. Спустя время подал документы на должность главы.
"Узнал список кандидатов на главу. Есть умные, есть красивые. А умного и красивого нет. Значит, будет!!!!" – писал ранее Армен Бежанян в соцсетях.
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