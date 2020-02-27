Вышедший из себя Леонов из "Папиных дочек" решился на крайние меры

Артист театра "Ленком"отправился за защитой к Фемиде. Звезда ситкома "Папины дочки" собирается взыскать с нескольких компаний по продаже билетов на культурно-развлекательные мероприятия полтора миллиона рублей.
По словам адвоката артиста, Игоря Симонова, летом и осенью 2019 года в Москве и Крыму развешивали афиши спектакля "Милая моя". На них был изображен Андрей Леонов. Актер был крайне удивлен, увидев себя на рекламных плакатах, ведь в этой постановке он давно не играл.
Симонов отметил, что Леонов не давал разрешения на использование своего изображения. Более того, публиковав фотографию звезды "Папиных дочек", сервисы вводили в заблуждение зрителей. Народ покупал билеты, чтобы посмотреть на знаменитость, однако на сцене ее не обнаруживал. Такой наглый обман вывел артиста из себя, он решился на крайние меры.
Андрей Леонов и его защитник подали заявление в Замоскворецкий районный суд города Москвы. Актер требует с каждого ответчика по 500 тысяч рублей. Иск подан к таким сервисам как: Kassir.ru, "Яндекс.Афиша", Ponominalu.ru, сообщает "RT". Рассматривать дело начнут 11 марта. Также звезда сериала "Папины дочки" требует, чтобы его лицо исчезло с афиш упомянутой постановки.
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