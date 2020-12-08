Авербух высказался о тайной свадьбе с переехавшей к нему Арзамасовой

Спортсмен не скрывает, что сплетни и домыслы его порядком утомили. По словам Ильи Авербуха, никакой тайной свадьбы не было. Фигурист намекнул, что не стал бы скрывать радостное событие от общественности.
Илья добавил, что счастлив с Елизаветой. Отношения фигуриста и звезды сериала "Папины дочки" продолжают развиваться. Арзамасова переехала в загородный дом избранника. Лиза сумела найти общий язык с сыном спортсмена от прошлых отношений Мартином. Парень живет с отцом.
Как писали "Дни.ру", в Сети появились слухи о тайной свадьбе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Сплетни спровоцировал свежий пост звезды ситкома "Папины дочки" в соцсетях. На опубликованном фото поклонники разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки артистки. Отметим, что сама Арзамасова на вопросы о личной жизни не отвечает.
В недавнем интервью Лиза Арзамасова сообщила, что ради семьи могла бы оставить актерство. Знаменитость находит счастье в заботе о близких. "Я спокойно представляю себя готовящей борщи дома", – заметила артистка.
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