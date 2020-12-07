"Пропуск в трусики": Деревянко заставил Слепакова умолять

Семен Слепаков пригласил актера Павла Деревянков в новый проект. Продюсеру пришлось искать подход к звезде сериалов.

По словам Слепакова, работа над свежей картиной, название которой пока держится в тайне, уже в самом разгаре. Одна из главных ролей в ленте досталась Павлу Деревянко.

По сценарию персонаж артиста носит усы, поэтому авторы картины попросили исполнителя обзавестись растительностью на лице. Деревянко неожиданно для всех отказался.

"Павел Деревянко категорически отказался это сделать, несмотря на то, что сам частенько говаривал: "Усики – пропуск в трусики", - пожаловался Семен Слепаков в личном "Инстаграм".

Как оказалось, Деревянко заставил Слепакова умолять. Семен даже решился на подкуп – он обещал опубликовать пост в соцсетях, в котором попросит своих поклонников подписаться на аккаунт Деревянко.

В итоге на съемки Павел приехал с усами. Артист потребовал у Слепакова обещанную публикацию в микроблоге. Семену пришлось подчиниться.

"Все подписывайтесь на "Инстаграм" Павла Деревянко! Умоляю. Это невероятно интересный аккаунт! – обратился к поклонникам продюсер.

Мольбы Слепакова возымели действие. Пользователи Сети начали массово приходить к Деревянко.

"Сенечка, дорогой… 😂😂 Это офигенно! За утро +11 тысяч💥💥😘😘🚀", – отреагировал на ажиотаж Павел. "Мужик сказал – мужик сделал", – отметил Семен.

Добавим, Павел Деревянко и Семен Слепаков ранее уже работали вместе. Актер снимался в проекте продюсера "Домашний арест". Сериал полюбился зрителям. В картине Павел сыграл коррумпированного чиновника.