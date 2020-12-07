Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Понедельник
7 декабря
Лента новостей
18:11
30-летнюю Тодоренко сравнили с подростком из-за кардинальной смены имиджа
18:09
Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России
18:05
Тихановская упрекнула ЕС в медлительности: У них под носом происходит геноцид народа
17:58
Банкеты и проститутки: известная юмористка раскрыла подноготную КВН
17:54
"Пропуск в трусики": Деревянко заставил Слепакова умолять
17:42
"Похожа на большую кучу мяса": появившуюся на митинге Меланию Трамп разнесли за внешний вид
17:37
"Готовится к операции": спектакли с участием известной актрисы отменены из-за страшной травмы
17:26
Сын Королевой пошел по стопам отца и "оседлал" шест для стриптиза
17:22
Политолог объяснил, зачем Лукашенко пугает Россию вторжением НАТО
17:07
Прогнозы врачей не сбылись: беременная звезда сериала "СашаТаня" прикована к постели
17:02
Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова
17:01
Мясников раскритиковал предложение Онищенко сократить новогодние праздники: Звучит неумно
16:58
В Стамбуле освободили российских журналистов
16:53
"Нельзя было поприличнее одеть?": няня сына Рудковской получила по шапке
16:34
Надевшая мертвую птицу на голову звезда "Друзей" разразилась матерщиной
16:24
В Сочи спасатели достали из моря 16-летнюю девочку
16:23
"Выглядит ужасающе": сын Оксаны Самойловой и Джигана покрылся волосами
15:47
"Шампанского больше не наливать": зажигательные танцы 6-летнего сына Лазарева взорвали Сеть
15:40
"Пришла ко мне во сне": умершая от рака Жанна Фриске благословила известную певицу
15:38
"Внешний вид ужасает": народ в шоке от обезображенной фигуры Ани Лорак
15:29
Волкова сделала неожиданное признание о разводе: Я превратилась в какую-то тварь
15:21
Политолог: Дальнейшее президентство Лукашенко грозит Белоруссии дефолтом
15:03
"Два разных человека": Сябитову обвинили в двуличии
14:49
Заворотнюк ответила на подозрения в анорексии
14:45
Наш папа там остался: Ксения Бородина с детьми спасалась бегством от пожара
14:39
"Поправлял руками кишки": Вдова Кобзона откровенно о дружбе с Рошалем
14:34
Кремль предостерегли от подписания договора об интеграции с Лукашенко
14:25
Вскрылась откровенная переписка Меган Маркл с популярным певцом
14:24
В Люберцах вооруженные бандиты избили и ограбили предпринимателя
14:20
Сын Елизаветы II влип в грязный скандал
14:20
"Навсегда изменил жизнь": в Сети появилось фото Барановской с юным красавчиком
14:19
Находятся в руках третьих лиц: Волкова не может получить скудное наследство Лимонова
14:09
Стрелявшего в ребенка из травматического оружия полицейского уволили из органов
14:03
В Кремле оценили возможность закрытия регионов из-за пандемии
13:49
В Астрахани 13 детей увезли в больницу из-за отравления хлором
13:43
Вскрылась роковая роль Алибасова в связи Пугачевой с новым любовником
13:38
Дерзкие мошенники обчистили знаменитого певца
13:36
Психолог оценила поведение Зеленского: Бросает от презрения к заискиванию
13:35
Новогодние каникулы в России предложили урезать до трех дней
13:29
Появились сведения о похоронах отравившегося Алибасова: В гробу со стеклянной крышкой
13:26
Потратившаяся на аренду виллы на Мальдивах Муцениеце перешла на подножный корм
13:07
Жители ингушского села отравились угарным газом
12:59
Infiniti QX60: семейный кроссовер
12:57
Власти Москвы сравнили борьбу с COVID-19 с марафоном: Не видно ни конца ни края
12:56
Звезда "Аншлага" поделилась подробностями жизни со смертельным диагнозом
12:52
Дочь плюнула Киркорову в душу: Пусть один мучается
12:38
Известная актриса о романе с Козловским: Хорошо целуется
12:35
Страшнее коронавируса: миру грозит новая эпидемия
12:33
В Хабаровском крае автомобиль насмерть сбил самку амурского тигра
12:33
"Сердце кровью обливается": потерявшая все Королева осталась у разбитого корыта
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву
Алла Пугачева лишилась парика в середине концерта
"Все время об этом думаю": Ахеджакова заговорила о смерти
В Сеть слили видео смеющихся над Лукашенко силовиков: Вооружил *** сына до зубов
Шепелев сравнил себя с беспомощным моллюском
Сериалы

"Пропуск в трусики": Деревянко заставил Слепакова умолять

Павел Деревянко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семен Слепаков пригласил актера Павла Деревянков в новый проект. Продюсеру пришлось искать подход к звезде сериалов.
прочитано 328 раз

По словам Слепакова, работа над свежей картиной, название которой пока держится в тайне, уже в самом разгаре. Одна из главных ролей в ленте досталась Павлу Деревянко.

ПО ТЕМЕ

"Рисковать не хочется": ухажер Ходченковой боится делать предложение о свадьбе

Красиво живут за чужие деньги: народ о сериале "Беспринципные" с Виторганом

По сценарию персонаж артиста носит усы, поэтому авторы картины попросили исполнителя обзавестись растительностью на лице. Деревянко неожиданно для всех отказался.

"Павел Деревянко категорически отказался это сделать, несмотря на то, что сам частенько говаривал: "Усики – пропуск в трусики", - пожаловался Семен Слепаков в личном "Инстаграм".

Как оказалось, Деревянко заставил Слепакова умолять. Семен даже решился на подкуп – он обещал опубликовать пост в соцсетях, в котором попросит своих поклонников подписаться на аккаунт Деревянко.

В итоге на съемки Павел приехал с усами. Артист потребовал у Слепакова обещанную публикацию в микроблоге. Семену пришлось подчиниться.

"Все подписывайтесь на "Инстаграм" Павла Деревянко! Умоляю. Это невероятно интересный аккаунт! – обратился к поклонникам продюсер.

Мольбы Слепакова возымели действие. Пользователи Сети начали массово приходить к Деревянко.

"Сенечка, дорогой… 😂😂 Это офигенно! За утро +11 тысяч💥💥😘😘🚀", – отреагировал на ажиотаж Павел. "Мужик сказал – мужик сделал", – отметил Семен.

Добавим, Павел Деревянко и Семен Слепаков ранее уже работали вместе. Актер снимался в проекте продюсера "Домашний арест". Сериал полюбился зрителям. В картине Павел сыграл коррумпированного чиновника.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 7 декабря 2020, 17:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Кремль предостерегли от подписания договора об интеграции с Лукашенко
Психолог оценила поведение Зеленского: Бросает от презрения к заискиванию
Стало известно о планах Трампа "устроить грандиозный финал" в день инаугурации Байдена
Эксперт о поездках Лукашенко в больницы с коронавирусными пациентами: Пытается восстановить свой имидж

Шоу-бизнес

Заворотнюк ответила на подозрения в анорексии
Наш папа там остался: Ксения Бородина с детьми спасалась бегством от пожара
"Поправлял руками кишки": Вдова Кобзона откровенно о дружбе с Рошалем
Вскрылась откровенная переписка Меган Маркл с популярным певцом

Проишествия

Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Совет да любовь!": Арзамасову поздравляют со свадьбой с Авербухом

Актриса заставила поклонников ломать голову
Шоу-бизнес

Истратила свой ресурс: Соседов врезал молодящейся Пугачевой

Талант не вернуть

Шоу-бизнес

"Нельзя было поприличнее одеть?": няня сына Рудковской получила по шапке

Няня звездного мальчика не оправдала надежд
Шоу-бизнес

"Пришла ко мне во сне": умершая от рака Жанна Фриске благословила известную певицу

Певица привиделась ей в красном

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+