Прогнозы врачей не сбылись: беременная звезда сериала "СашаТаня" прикована к постели

По словам знаменитости, по подсчетам врачей ее малыш уже должен был появиться на свет. В назначенный день чуда рождения не произошло. Впрочем Алина Ланина не видит в этом повода для переживаний. По словам звезды сериала "СашаТаня", прогнозы докторов сбываются только в 3% случаев.
Знаменитость сравнила себя с тюленем. Алина буквально прикована к постели. Актриса пьет много воды и ест огурцы.
Ланина отметила, что стала очень ранима. Теперь она бурно реагирует на критику и раздражается от непрошенных советов.
"Мозг – подушка из киселя. Ничего не помню – не знаю, рассеяна и неуклюжа. Это хорошие признаки", - отметила Алина.
Звезда сериала "СашаТаня" добавила, что не собирается рожать в прямом эфире, как это делают многие инстаграм-дивы. Всю беременность знаменитость наблюдалась в обычной консультации. Между тем Ланина планирует рожать на платной основе. Актриса уже выбрала перинатальный центр.
Помогать Алине будет команда профессионалов: врач, акушерка и остеопат. В ответственный момент рядом с девушкой будет любимый человек. Звезда сериала "СашаТаня" знает пол ребенка, но поклонникам его пока не озвучивает.
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