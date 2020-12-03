У Александра Петрова появился молодой конкурент

Александр Петров уже несколько лет является одним из самых востребованных актеров в стране. Многим зрителям обоснованно кажется, что артист снимается в каждом втором проекте. Между тем, по мнению телеведущего Ивана Урганта, у знаменитости появился молодой соперник.

В очередном выпуске шоу "Вечерний Ургант" Первого канала" появился 22-летний артист Глеб Калюжный. Представляя гостя, ведущий проекта Иван Ургант отметил насыщенную творческую биографию молодой звезды.

"Сегодня у нас в гостях актер, которого я бы назвал вторым Сашей Петровым", – сказал Ургант. Иван назвал ряд проектов с участием Глеба, которые недавно увидели в свет: "Водоворот", новая часть "Трудных подростков", "Территория", картина "Аутло".

Глеб Калюжный рассказал Ивану Урганту, что снимается в кино без соответствующего образования. Артист сообщил также, что развивает певческую карьеру. Несколько лет Глеб записывает рэп-композиции сольно и в составе коллектива. У знаменитости уже восемь альбомов. Некоторые песни Калюжного используются как саундтреки к фильмам с его участием. Глеб не скрывает, что музыкального образования у него также нет.

Напомним, Глеб Калюжный впервые появился на экране в 15-летнем возрасте. Юный артист снялся в фильме "14+". Дебют был заметным. На молодого человека посыпались предложения от продюсеров.