Виктор Добронравов: Летел на автобусе по полыхающей со всех сторон местности

По словам Добронравова, создатели картины не стали делать ставку на компьютерную графику. Для некоторых сцен фильма "Огонь" устраивали реальные пожары.
Виктору и другим артистам, занятым в картине, не пришлось ничего играть. Когда вокруг все полыхает, на лицах актеров отражаются реальные эмоции.
В кадре Добронравов сидел за рулем пазика. Как заметил актер, на съемках он водил разные транспортные средства, однажды ему даже доверили танк. Опыт управления боевой машиной стал для Федора незабываемым. Между тем на площадке фильма "Огонь" артист летел на автобусе по полыхающей со всех сторон местности. Добронравов действовал вслепую – дорогу заволокло густым дымом.
"Непонятно, где в следующий момент появится дерево, в которое ты въедешь", – отметил актер.
Виктор Добронравов добавил, что с уважением относится к людям, которые занимаются спасением людей. Героизм для пожарных и спасателей – ежедневная рутина, между тем зарплаты у представителей этих профессий далеки от идеальных.
Артист добавил, что на обычных работягах держится вся страна. Сварщики и шахтеры, например, не спасают людей, однако своим трудом они двигают экономику.
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