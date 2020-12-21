"Как же мерзко": сделанная наспех свадьба Арзамасовой и Авербуха вызвала раздражение

Лиза Арзамасова сообщила о переменах в личной жизни. Актриса опубликовала видео из ЗАГСа. Звезда сериала "Папины дочки" и ее избранник Илья Авербух, судя по всему, решили отказаться от пышного торжества. Более того, на регистрацию знаменитости явились в скромных нарядах. Вероятно, свадьба была сделана наспех.
На Арзамасовой не было традиционного подвенечного белого платья и фаты. В ее руках поклонники не заметили букета. В важный день звезда сериала "Папины дочки" облачилась в сего-голубое вечернее платье с открытыми плечами. Авербух, в свою очередь, пришел в обычной белой футболке, приталенном пиджаке и повседневных брюках.
"Получилась как в картине Пукирева "Неравный брак (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как же мерзко, когда потрепаные жизнью папики женятся на девочках. Девочки, вам не гадко со старыми козлами спать", "В пост не нужно жениться. Как будто денег у них нет прилично одеться", "Похоже, он собрался в семье руководить. У нормальной жены муж бы в костюме пришел, а эта сейчас все пустит на самотек и будет мордобои получать", – поделились раздражением читатели "Дни.ру".
Против этого союза выступила также известная светская обозревательница Лена Миро. Скандальный блогер считает такие взаимоотношения нездоровыми.
По словам Миро, в России женщины по инерции цепляются за мужчин. "На союз с 25-летней не голодающей женщиной может рассчитывать любой сморчок", – отметила Лена. В развитых странах, считает обозревательница, женщины не боятся одиночества и самостоятельности.
Лена посоветовала Лизе Арзамасовой поскорее развестись с фигуристом и "оттяпать" у него деньжат. Обозревательница считает, что звезде сериала "Папины дочки" надо научиться любить себя.
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