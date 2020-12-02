Кто тебя так?": народ в шоке от фингала под глазом Марии Горбань

Мария Горбань заставила поклонников всерьез забеспокоиться. Актриса показала огромный синяк на лице.

Звезда сериала "Кухня" выложила в своем инстаграм-аккаунте короткое видео с травмированным лицом. "Я просто чихнула", – объяснила Мария Горбань происхождение гематомы.

Фолловеры в озвученную блондинкой версию не поверили. Некоторые предположили, что ее избили. "Маши, кто тебя так?", "Машенька, ну как так?", "Бедная Маша", "Расскажи, что случилось то?", – высказались подписчики артистки.

Знаменитость не стало долго топить поклонников и честно призналась, что это был всего лишь грим для нового проекта. Уже через пару часов Мария Горбань разместила пост, который позволил ее фанатам выдохнуть с облегчением. "Синяк не настоящий", – поделилась актриса.

В качестве доказательства Мария Горбань разместила в микроблоге ролик, на котором ест яблоко. В это время девушка-гример рисует ей фингал под глазом.

Напомним, ранее артистка вернулась из долгожданного отпуска. Отметим, что и этот факт не удовлетворил назойливых подписчиков. Публика посетовала, что Мария Горбань отправилась путешествовать в самый разгар бушующей пандемии коронавируса.

