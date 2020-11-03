Кошмал вызвала переполох редким снимком со съемок "Сватов"

Актриса Анна Кошмал продемонстрировала редкое архивное фото. По словам знаменитости, снимок был создан на площадке сериала "Сваты".

В 2011 году украинская артистка Анна Кошмал снималась в пятом сезоне популярного ситкома. На тот момент актрисе было всего 16 лет. Девушка играла роль внучки главных героев, Жени Ковалевой. Героиня знаменитости была готом.

В личном "Инстаграм" Кошмал вспомнила о том, что чувствовала, работая в пятой части "Сватов". Анна призналась, что до сих пор в шоке от того, что тогда перекрасила волосы в черный цвет. Также Кошмал долгое время не могла свыкнуться с тем, что ее называют актрисой.

В комментариях поклонники сериала признались, что ждут седьмой сезон. Снимок переполошил фанатов ленты, которые осознали, что новая часть не выходит уже слишком долго.

"Стооооооп! Что?? 2011 год? 9 лет! ОФИГЕТЬ😱😱😱😱 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Обожаю 😍😍😍 до дыр этот сериал засмотрела)))) жду с нетерпением 7😍", "Как же я жду новый сезон❤️", – пишут пользователи Сети.

Напомним, финальный, седьмой сезон сериала "Сваты" не могут доснять уже много лет. Поклонники ждут завершения истории с 2013 года. Выпуск новой части откладывали из-за обострения отношений между Россией и Украиной.

В начале 2020 года создатели возобновили работу над ситкомом. Съемки перенесли в Белоруссию. Творческий коллектив телепроекта отснял часть зимних сцен и в летние месяцы собирался доснять оставшиеся эпизоды. К сожалению, в планы вмешалась пандемия коронавируса. Работу заморозили.

В конце июня исполнитель главной роли Федор Добронравов сообщил, что финальный сезон сериала "Сваты" выйдет еще не скоро. Работа над заключительной частью начнется не раньше 2021 года.