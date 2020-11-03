"И снова 18!": помолодевшая Валюшкина рванула на курорт

Накануне 57-летняя звезда кино и сериалов похвасталась преображением. Знаменитость, которая в силу профессии вынуждена постоянно менять образы, на это раз решилась на каре. Елена Валюшкина отказалась от вьющихся локонов.
Поклонники от обновленной внешности артистки пришли в восторг. Подписчики соцсетей Валюшкиной отметили, что со стрижкой она кажется моложе своих лет.
"Теперь танцы?", "Какая красивая. Вам идет и с прямыми волосами, Елена", "Вы просто обалденная красавица! И снова 18!" – рассуждали пользователи Сети.
Сменив имидж, звезда сериалов "Корни" и "ИП Пирогова" отправилась в Сочи. Елена Валюшкина поселилась в комфортабельном отеле. На курорте знаменитость планирует провести два дня.
"Имею право", – так прокомментировала собственный внезапный отъезд из столицы Елена.
В личном микроблоге Валюшкина показала роскошный вид, который открывается из окон ее гостиничного номера. "Невероятная красота. В море никого нет. Но, я не знаю, попробую завтра рвануть. Подумаешь, всего ничего, 4 ноября", – рассудила звезда.
Как писали "Дни.ру", две недели назад Елена Валюшкина жаловалась на самочувствие. Актриса страдала от болезни, которую отказалась озвучить. Поклонники пришли к выводу, что речь идет о коронавирусной инфекции.
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