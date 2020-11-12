Интимные фантазии звезды "Иванько" довели Урганта до истерики

Актриса Ангелина Миримская восхитила ведущего Ивана Урганта. Звезда сериала "Иванько" объяснила, почему дала детям необычные имена и рассказала, как фантазирует о муже с другими девушками.

Ангелина Миримская появилась в студии шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Артистка вместе с коллегой по цеху Валентиной Мазуниной представляла свежий сериал "Иванько".

Ведущий программы Иван Ургант поинтересовался у Ангелины Миримской, почему та решила дать детям странные имена. Как оказалось, дочь артистки зовут Алеша Каприна, а сына – Север. Как заметил телеведущий, звезда "Иванько" умудрилась назвать девочку именем советского солдата.

"Она родилась, и вот она Алешенька. Каприна – это принцесса французская. И вот в какой-то момент… Я не стремилась, чтобы так получилось, чтобы об этом все узнали. И вдруг это имя заняло первое место в десятке. Был хит-парад организован ЗАГСом Москвы. И оно (имя –Прим.ред.) лидировало", – призналась знаменитость.

С именем для сына звезда сериала "Иванько" определилась после того, как увидела вещий сон. "Он мне приснился. Еще до того, как родился. Он был где-то в трехлетнем возрасте. Какой он и есть – беленький голубоглазый. Настоящий север", – заметила Миримская. Малыш в сновидении представился Севером и сказал, что мерзнет.

Слова звезды сериала "Иванько" выбили Ивана Урганта из колеи. Шоумен не переставал покатываться со смеху. Другое признание Ангелины Миримской, более интимное, довело телеведущего до истерики.

Ангелину иногда посещают необычные фантазии. Актриса представляет, как застает своего мужа с другой женщиной.

"Он такой прекрасный, он такой красивый мужчина. Он самый лучший на Земле. Я подумала: "Боже, только я буду прикасаться к нему? А как же другие?" – призналась актриса "Иванько".

Тем не менее Миримская отметила, что не знает как отреагирует, случись такая ситуация в реальности. Ангелина предположила, что впадет в шок.