Доигралась: Валя из "Реальных пацанов" попала за решетку

Телеканал ТНТ анонсировал выход новой многосерийной кинокартины "Иванько". Главную роль сыграет актриса, прославившаяся благодаря противоречивой роли в "Реальных пацанах". На этот раз Мазуниной придется посидеть в обезьяннике и немного пофилософствовать.

Сериал расскажет о жизни двух женщин, чей возраст уже "перевалил" за тридцать, а жизнь все еще не приобрела яркие краски. Представительницы прекрасного пола постоянно совершают ошибки и наступают на одни и те же грабли. Звездной партнершей Валентины Мазуниной стала Лина Миримская.

ПО ТЕМЕ Топ-5 российских сериалов про учителей и школу

Актрисам достались весьма нетипичные роли. Валентина – тамада и учительница танцев. Ее коллега – преподаватель английского языка. Уже в первой серии предельно ясно, с какими жизненными проблемами сталкиваются девушки.

Героини Мазуниной и Миримской сидят в обезьяннике и рассуждают на высокие темы. По словам креативного директора сериала, девочкам понравилось находиться за решеткой, иначе они не смогли бы так быстро вжиться в свои роли.

"Это совсем не то, что они делала раньше. Это эксперимент, ради которого комплексы пришлось оставить за площадкой. А еще у Лины и Вали теплые отношения, они дружат. Этот симбиоз виден на экране, они смогли сделать своих героинь жизненными, живыми и узнаваемыми", – подметила Ксения Воронина.

Сама же Валентина Мазунина признавалась, что не довольна предложениями режиссеров. Все видят в ней "хабалку и девушку легкого поведения с заниженным ценником", Однако в сериале "Иванько" актриса смогла раскрыться в новом амплуа, даже сидя за решеткой. Уже второго ноября зрители смогут лично оценить творческую работу съемочной команды и Валентины Мазуниной.