Анастасия Макеева официально подтвердила развод и сообщила о романе со строителем

Долгое время знаменитость скрывала перемены в личной жизни. Слухи, которые муссировались вокруг ее персоны, она принципиально не комментировала. Между тем в доверительной беседе с Аллой Довлатовой Анастасия Макеева призналась, что ушла от супруга еще в ноябре 2019 года. Спустя время, в феврале, актрису и бизнесмена официально развели.
По словам Макеевой, о разрыве она никому не говорила. Сплетни появились, когда Сакович начал появляться на публике с новой зазнобой.
Развод больно ударил по актрисе. Анастасия захотела отвлечься от грустных мыслей и затеяла ремонт. Макеева решила преобразить дачу. На обустройство загородного дома ушло несколько месяцев. Артистка переделала участок и поменяла мебель в жилище.
Сегодня сердце Анастасии Макеевой несвободно. Как призналась актриса, ее новый избранник – строитель. С кавалером знаменитость познакомилась благодаря ремонту. Мужчина помогал в выполнении работ.
Звезда кино и сериалов на неудачах в личной жизни не зацикливается. Из-за мужчин Анастасия Макеева не расстраивается, так как считает, что все они способны на предательство. Напомним, ранее актриса была женой Глеба Матвейчука, а также состояла в браке с Петром Кисловым.
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