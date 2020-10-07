"Повезло Мирославе": полуголый Прилучный возбудил россиянок

Скоро на экраны выйдет второй сезон криминального боевика в "В клетке". Главную роль в проекте исполняет Павел Прилучный. Также артист является продюсером картины.
Прилучный играет роль бойца смешанных единоборств. Для сериала "В клетке" артист привел себя в форму. Павлу пришлось изменить образ жизни. Он сел на специальную диету. Рацион актера долгое время состоял только из овощей, птицы и рыбы. Иногда знаменитость баловала себя малокалорийными фруктами.
Артист много времени проводил в спортзале. Без тренировок сделать мышцы рельефными невозможно. С Павлом Прилучный занимался личный тренер.
Результатом упорной работы Павел похвастался в личном микроблоге. Актер опубликовал кадр из сериала "В клетке". Внешний вид знаменитости привел пользовательниц Сети в восторг. Полуголый Павел позирует в октагоне. Фанатки признавались, что завидуют девушке артиста – Мирославе Карпович.
"Гора мышц!!!👍🏻👍🏻👍🏻 Весь в работе, ждем с нетерпением вторую часть!😉🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да, повезло Мирославе или не повезло??? Дай Бог Павлу счастья, найти в себе отдушину,а не в ком-то, тогда и остепенится. Красивый парень", "Какое тело сексуальное 😍 красавчик спортсмен😎", – рассуждали возбужденные комментаторы.
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