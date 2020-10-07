"Глаз не оторвать": певица Натали показала розовую шевелюру

Вокалистке надоело быть блондинкой. Певица Натали решила сменить имидж.

Белокурые локоны – дорогое удовольствие. Чтобы цвет окрашенных волос был естественным, без желтизны, нужно обращаться только к опытным мастерам. Также осветленная шевелюра требует тщательного ухода, что дело хлопотное и затратное.

Видимо, певице Натали надоело возиться с локонами. Артистка решила вернуться к природному оттенку. Стилисту Натали пришлось потрудиться. Парикмахер колдовал над знаменитостью более четырех часов.

"У осветленных волос и вновь растущих своих – разная структура, поэтому невозможно выкрасить все одним цветом быстренько (будут пятна, неровности и т.д.) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала певица Натали в личном микроблоге.

Специалист "растянул" родной пепельно-русый цвет по всей длине, скрыв белые окрашенные кончики. Локонам стилист добавил розовый оттенок, который, по словам артистки, нестойкий и скоро смоется.

"Красота необыкновенная!!!", "Я сегодня такую же стрижку сделала👍вдохновили😍😁", "Глаз не оторвать. Вам очень идет. 🔥😍 Как мастер добивается такого цвета? С первого раза?", "Помню с армии пришел в 97 году. Мы тогда ветер с моря слушали на касете в машине. Тебя Натусик", "Цвет интересный, омолаживающий 👌👌👌", – восхитились преображением певицы Натали пользователи Сети.