"Дать отпор чугунной сковородкой": известная актриса сбежала от мужа-тирана и лишилась ребенка

В годы студенчества у актрисы начался роман с однокурсником Андреем Бондарем. В 1996 году влюбленные стали родителями. Дочку пара назвала Полиной.
Регистрировать отношения официально Тумайкина и Бондарь не спешили. Артисты часто конфликтовали. Андрей не мог простить любимой профессиональных успехов. Ольга была более востребованной у режиссеров, нежели отец ее отпрыска.
Артист поднимал руку на жену. Бондарь регулярно издевался над Тумайкиной. Однажды терпение актрисы лопнуло – она сбежала от избранника. Андрей не смог смириться с уходом любимой. Желая отомстить, он выкрал дочь Полину. Мужчина не позволял матери и ребенку увидеться. Актриса лишилась ребенка на несколько лет.
В свежем интервью звезда кино и сериалов отметила, что каждый случай с домашним насилием индивидуален. Мужчины-тираны – как отпечатки пальцев.
"Если у тебя есть силы и ты можешь дать отпор чугунной сковородкой – иногда это действует", – сказала Тумайкина.
По словам Ольги, если сил противостоять насильнику нет, то необходимо обращаться в правоохранительные органы. "Если и это не помогает, то надо просто бежать без оглядки", – заметила актриса.
Знаменитость добавила, что на женскую долю всегда выпадало множество испытаний. Русскую женщину так просто не сломить. Составляющие ее характера – терпеливость и выносливость. Главное оружие жительниц нашей страны – любовь к детям и семье.
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