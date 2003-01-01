Игорь Плотницкий родился 24 июня 1964 года в Черновицкой области Украинской ССР. В 1987 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Занимался бизнесом, работал в различных фирмах на должностях менеджера. В 2008 году окончил магистратуру Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля по специальности "государственная служба".
После провозглашения Луганской народной республики Плотницкий начал принимать активное участие в ее деятельности: был командиром батальона, министром обороны.
Сейчас возглавляет ЛНР, пережил серьезное покушение. Входит в санкционные списки ЕС, США и нескольких стран Европы.